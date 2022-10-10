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Общество

Псковский педагог с воспитанниками посетила московский Музей шахмат

10.10.2022 22:23|ПсковКомментариев: 0

Лучший псковский учитель шахмат Светлана Пошибайлова со своими воспитанниками побывала в Москве в Музее шахмат в качестве награды за победу в конкурсе Фонда Тимченко на лучшую организацию шахматного всеобуча в школах Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной федерации шахмат.

Фото здесь и далее: Федерация шахмат Псковской области

«Наша маленькая делегация побывала в Музее шахмат, который находится в Центральном доме шахматиста на Гоголевском бульваре. В этом уникальном историческом здании Москвы, построенном в начале XIX века, нас гостеприимно приветствовала директор музея - Татьяна Колесникович. Наш замечательный экскурсовод в субботний день провела интереснейшую экскурсию по первому в мире музею шахмат, где его уникальная коллекция отражает историю мировой и российской шахматной культуры. Она рассказала, что на экспозиции выставлено около 300 различных шахматных экспонатов, посвященных истории шахмат. Нам удалось даже посидеть за шахматным столом, за которым боролись за мировую шахматную корону великие советские шахматисты Анатолий Карпов и Гари Каспаров», - рассказала Светлана Пошибайлова.

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После экскурсии учитель с воспитанниками направились в Москвариум, который расположен на территории ВДНХ.

«Несмотря на ненастную погоду, все мы получили яркие и незабываемые впечатления, за что хотели бы поблагодарить нашу региональную Федерацию шахмат во главе с президентом Дмитрием Шаховым и исполнительным директором Еленой Горащенковой, а также Федерацию шахмат России и Фонд Елены и Геннадия Тимченко за такой замечательный приз лучшему учителю шахмат Псковской области», - сказала шахматный учитель.

Светлана Пошибайлова выразила надежду, что подобный приз сохранится и для следующих победителей.

«Очень хочется надеяться, что и в 2023 году наша Федерация сохранит такой приз для лучших учителей, кто преподает нашим детишкам шахматы в школах Псковской области», - добавила она.

Теги: #шахматы #федерация шахмат псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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