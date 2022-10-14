Светлана Мельникова выразила сожаление из-за отсутствия моста между башнями Псковского кремля

Между башнями Псковского кремля в месте слияния рек Псковы и Великой не хватает моста. Такое мнение генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова озвучила в ходе форума «История для будущего. Русский Запад», который проходит сегодня, 14 октября, в городе Светлогорске в Калининградской области.
По её мнению, отсутствие моста препятствует возможности показать псковскую крепость в полном объёме. При этом Светлана Мельникова добавила, что мост на этом месте со временем все-таки появится.