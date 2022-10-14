Общество

Александр Борисов призвал противостоять искажению исторической правды

Противостоять организованной волне по дезинформации и искажению исторической правды призвал руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества, депутат Госдумы от Псковской области Александр Борисов, выступая на форуме «История для будущего. Русский Запад», который проходит сегодня, 14 октября, в городе Светлогорске в Калининградской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По мнению Александра Борисова, для этого необходимо серьезно изменить подходы к государственной поддержке региональных СМИ и медиа-проектов. Особенно тех медиа, которые реализуют историко-просветительские патриотические проекты. Речь идёт именно поддержке региональных и местных СМИ, а не только федеральных каналов.

«Нам нужна широкая сеть медиа-проектов, которые бы рассказывали правду о российской и европейской истории. Эти медиа должны, в том числе, развенчивать мифы, разоблачать фейки и продвигать российские взгляды. Речь идёт о системной грантовой поддержке», - сказал Александр Борисов.

Напомним, Российское военно-историческое общество при поддержке министерства просвещения России осенью проводит в регионах России цикл тематических форумов «История для будущего». Окружной форум СЗФО «История для будущего. Русский Запад» стал первым в этом цикле. Мероприятие объединило ученых и политиков, педагогов и лидеров общественного мнения из России, Латвии, Литвы и Эстонии.

Кроме того, на мероприятии сегодня выступала генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.