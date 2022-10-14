Общество

Более 200 полицейских обеспечили правопорядок на футбольном матче в Великих Луках

Более 200 полицейских обеспечили правопорядок при проведении футбольного матча между ФК «Луки-Энергия» и «Зенит-2» в Великих Луках 14 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Кроме того, в охране общественного порядка были задействованы сотрудники Росгвардии и члены народных дружин.

Входы на стадион заранее оборудовали специальными ограждениями. Попасть на спортивный праздник можно было только после досмотровых мероприятий, проводимых с помощью арочных и ручных металлодетекторов.

«Нарушений общественного порядка во время матча не допущено», - добавили в ведомстве.