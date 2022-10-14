Спорт

Фарм-клуб «Зенита» проиграл в Великих Луках

Футбольный клуб «Луки-Энергия» одержал победу в очередном матче первенства России во второй лиге. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в пятницу, 14 октября, великолучане на своем поле принимали соперников из команды «Зенит-2» (Санкт-Петербург).

Счет поединка - 2:0. Оба мяча забил полузащитник Данил Сподарец (23-я и 49-я минуты). В начале второго тайма петербуржцы остались в меньшинстве из-за удаления Константина Троянова.

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Отметим, что несколько дней назад пост главного тренера «Зенита-2» покинул заслуженный мастер спорта, экс-игрок сборной России Владислав Радимов. Он назначен советником генерального директора «Зенита» по развитию молодежного футбола. Обновленный тренерский штаб второй команды «Зенита» возглавили Дмитрий Давыдов и Андрей Почепцов.