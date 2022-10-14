Общество

Ещё один человек умер от COVID-19 в Псковской области

От коронавируса в Псковской области умер ещё один человек. С начала пандемии болезнь в регионе унесла жизни 1928 человек, сообщается в официальном Telegram-канале области.

За прошедшие сутки выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом в регионе. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 124 636 раз. Выздоровели за сутки в Псковской области 200 пациентов, всего – 121 996.

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Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах: