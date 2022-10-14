Ещё один человек умер от COVID-19 в Псковской области

От коронавируса в Псковской области умер ещё один человек. С начала пандемии болезнь в регионе унесла жизни 1928 человек, сообщается в официальном Telegram-канале области.
За прошедшие сутки выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом в регионе. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 124 636 раз. Выздоровели за сутки в Псковской области 200 пациентов, всего – 121 996.
Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:
- Псков –40725/21
- Великие Луки –18164/0
- Бежаницкий район –1597/0
- Великолукский район –2842/0
- Гдовский район –2227/0
- Дедовичский район –3070/0
- Дновский район –1002/0
- Красногородский район –1122/0
- Куньинский район –1055/0
- Локнянский район –1198/0
- Невельский район –5606/0
- Новоржевский район –1340/0
- Новосокольнический район –3296/1
- Опочецкий район –3814/0
- Островский район –6077/0
- Палкинский район –1260/0
- Печорский район –2939/0
- Плюсский район –1956/0
- Порховский район –4524/1
- Псковский район –9676/0
- Пустошкинский район –1570/1
- Пушкиногорский район –1777/0
- Пыталовский район –1919/1
- Себежский район –2985/0
- Стругокрасненский район –2104/0
- Усвятский район –745/0
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