Общество

Госдума приняла в первом чтении законопроект об универсальном пособии на детей

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект об установлении с 1 января 2023 года универсального пособия на выплаты беременным женщинам и на ребенка до достижения им возраста 17 лет.

«Предлагается ввести с 1 января 2023 года универсальное пособие с учетом единого подхода к назначению и осуществлению ежемесячной выплаты на ребенка до достижения им возраста 17 лет и беременным женщинам», - отмечают в пояснительных материалах РИА Новости.

Универсальное пособие расширяет контингент семей, которым доступна поддержка из бюджета за счет гармонизации правил выплаты на детей в возрасте до 3 лет, добавляли в Минтруде.

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