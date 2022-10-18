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Дополнительные поезда запустят из Петербурга в Великие Луки в период ноябрьских праздников

Дополнительные поезда Санкт-Петербург - Великие Луки запустят в период ноябрьских праздников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила служба корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги.

Согласно расписанию, дополнительный рейс из Санкт-Петербурга в Великие Луки отправится 3 ноября в 19:39. Время прибытия - 5:15. Из Великих Лук поезд отправится 6 ноября в 22:18. Время прибытия в Санкт-Петербург - 7:02.

Напомним, между Псковом и Петрозаводском запустят новый поезд в ноябрьские праздники.

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Будет ходить дополнительный поезд № 211/212 Петрозаводск — Псков — Петрозаводск с заходом на станцию Санкт-Петербург - Ладожский.

Отправление поезда из Петрозаводска 3 ноября 2022 года в 22:40, прибытие в Псков на следующий день в 11:28. В Санкт-Петербург состав прибудет и отправится 4 ноября в 06:24 — 07:09. В пути следования поезд совершит также остановки на станциях Свирь, Лодейное Поле, Волховстрой 1 и Луга-1.

В обратный путь из Пскова поезд отправится 6 ноября в 16:53 и прибудет в столицу Карелии на следующий день в 6:50. В Санкт-Петербург состав прибудет и отправится 6 ноября в 22:21 — 23:20. В составе поезда — купейные, плацкартные и сидячие вагоны. Вагоны оборудованы всем необходимым для комфортного путешествия, в том числе кондиционерами, экологически чистыми санитарными комнатами, розетками для зарядки гаджетов.