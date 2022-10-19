Общество

Кристина Лунёва возглавила управление общественных проектов и молодежной политики правительства региона

Кристина Лунёва назначена и. о. руководителя управления общественных проектов и молодёжной политики правительства Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от собственных источников.

Ранее Кристина Лунёва работала советником руководителя аппарата правительства Псковской области.

Напомним, 6 октября стало известно, что Наталья Скачкова по собственному желанию покинула должность руководителя управления общественных проектов и молодежной политики правительства Псковской области. На данный пост она была назначена в начале марта 2022 года.

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До Натальи Скачковой данную должность в правительстве региона занимала Наталья Плявинская, на сегодняшний день она руководит Фондом инвестиционного развития Псковской области.