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Состоялись похороны главврача псковского кожвендиспансера Надежды Кирпичевой

Состоялись похороны главного врача кожно-венерологического диспансера Надежды Кирпичевой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

«Простились с главным врачом кожно-венерологического диспансера Надеждой Николаевной Кирпичевой. Коллеги и пациенты знали её как ответственного и высококомпетентного врача, отзывчивого, внимательного квалифицированного специалиста. Она навсегда останется в памяти родных, близких, друзей и коллег как человек, преданный своему делу, настоящий профессионал. Светлая память», - говорится в сообщении комитета.

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Надежда Кирпичева в 1981 году окончила Смоленский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело» с присвоением квалификации «врач».

В 1981 году была принята в Псковский областной кожно-венерологический диспансер для прохождения интернатуры по дерматовенерологии. Всю трудовую деятельность посвятила работе в диспансере.

С 1995 года занимала должность главного врача диспансера.