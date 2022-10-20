Общество

Полуфиналистки «Мисс Псков-2022» попробовали себя в роли радиоведущих

Полуфиналистки фестиваля «Мисс Псков-2022» попробовали себя в роли радиоведущих. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Фото здесь и далее: Даниил Леонтьев

«Полуфиналистки фестиваля "Мисс Псков-2022" попробовали себя в роли радиоведущих популярной станции ENERGY, которая является одним из партнёров мероприятия. Кроме этого, они успели сделать пару кадров в имидже радиоведущей популярной российской радиостанции», - рассказали организаторы.

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Слушайте радио ENERGY в Пскове на частоте 105.3 FM.

Ранее сообщалось, что полуфиналистки фестиваля «Мисс Псков - 2022» приняли участие в мастер-классе по стретчингу.