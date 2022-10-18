Спорт

Полуфиналистки «Мисс Псков - 2022» посетили занятие по стретчингу. ФОТО

Полуфиналистки фестиваля «Мисс Псков - 2022» приняли участие в мастер-классе по стретчингу в студии растяжки Superstretching в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Фото здесь и далее: Даниил Леонтьев

«Участницы узнали, как привести свою фигуру в порядок, укрепить спину, обрести гибкость и с легкостью садиться на шпагат. Конечно же, с помощью растяжки! Через многофункциональный мастер-класс девушки на себе почувствовали положительный эффект от тренировки. Время пролетело незаметно, ведь когда интересно и познавательно - всегда так!» - отметили организаторы.

Эмоции участниц можно увидеть в седьмом выпуске beauty blog.

Кроме того, псковичам предлагают узнавать новости проекта раньше всех в официальном Telegram-канале фестиваля.

Ранее сообщалось, что полуфиналистки фестиваля «Мисс и Миссис Псков» приготовили хачапури по-аджарски в ресторане «Инжир».