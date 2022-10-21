Общество

«Дом белого Аиста» просит помощи в доставке сена из Гдова

Волонтерский центр «Дом белого Аиста» просит помощи в доставке сена из Гдова. Об этом орнитологи сообщили в группе центра в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Дом белого Аиста»

«Нужно забрать рулон сена в крестьянском хозяйстве "Прометей" и привезти его в Низовицы в Аистиный центр. На зиму нужно два рулона сена, на первое время - хотя бы один. Стремительно приближаются холода, нужно готовить к зиме помещения и делать подстилку для птиц, а у нас ни клочка сена», - сообщили сотрудники.

Для того, чтобы помочь центру в доставке, можно связаться по телефону: 8 (921)500 –11- 92.