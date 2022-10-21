Общество

Свои способы борьбы со стрессом перечислила Наталья Юрченко

Свои способы борьбы со стрессом перечислила директор филиала ВГТРК «ГТРК "Псков"», депутат Псковской городской Думы Наталья Юрченко в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в программе «Чай втроем».

«Я занимаюсь спортом, с огромным удовольствием бегаю. Бегать я начала совсем недавно, потому что относилась к этому скептически. Я бегаю на лыжах. Выдача адреналина – это как раз самое то. И потом, надо понимать, что моя работа – это тоже адреналин. И, конечно, это мои совершено потрясающие собаки», – назвала свои способы борьбы со стрессом Наталья Юрченко.

Когда бежишь в лесу или в поле, созерцаешь красоту, нагрузка настолько велика, что физиологически не можешь сильно погружаться в мысли, объяснила она.

Фото: личный архив Натальи Юрченко

«В прошлом году мы начинали 4,5 километра в начале сезона, а заканчивала - 30. 10 километров пройдем – как-то маловато, нужно еще. Заканчивала сезон на лыжах в этом году 11 апреля. Видимо, в Стругах Красных своя природная среда, в этот день там еще лежал снег», – сказала Наталья Юрченко.