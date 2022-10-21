Общество

Андрей Ермаков назвал сроки строительства школы в Гдове

О сроках строительства школы в Гдове рассказал врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков в ЦУР Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Школа в городе Гдове в настоящий момент на завершающей стадии перед получением положительного заключения государственной экспертизы. Школа в Гдове уже в этом году будет законтрактована, и физически начнется строительство. Срок сдачи – конец 2023 года», – рассказал Андрей Ермаков.

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Напомним, на строительство школы в Гдове выделят дополнительные средства.