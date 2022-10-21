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Михаил Ведерников: Мы делаем всё, чтобы не допустить искажения истории

Появление новой региональной даты — Дня памяти жителей деревень, сожжённых немецко-фашистскими захватчиками — это ещё один шаг большой планомерной работы, которая проводится в Псковской области по увековечиванию памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, заявил губернатор Михаил Ведерников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

«На территории Псковской области в годы войны фашистами было уничтожено более пяти тысяч деревень, 70 тысяч мирных жителей. Детей, женщин, стариков, а также военнопленных нацисты методично расстреливали, пытали и просто уничтожали. Сегодня мы делаем всё, чтобы донести своим детям, внукам, правнукам правду о нашем прошлом и не допустить искажения истории», - отметил Михаил Ведерников.

Специально к региональной памятной дате в Пскове сегодня откроют Музей истории оккупации, рассказывающий о зверствах фашистского режима через уникальные фото- и видеоматериалы, документы, письма. «Уверен, что посещение музея никого не оставит равнодушным», - подчеркнул губернатор.

«В прошлом году произошло значимое историческое событие — массовые убийства мирных жителей и военнопленных, совершённые немецко-фашистскими захватчиками на территории региона в годы Великой Отечественной войны, были признаны Псковским областным судом геноцидом народов Советского Союза», - напомнил Михаил Ведерников.

Он поблагодарил всех, кто вносит вклад в сохранение памяти о Великой Отечественной войне: тех, кто благоустраивает захоронения, собирает все свидетельства и факты о злодеяниях фашистов, ведёт поисковые работы, рассказывает подрастающему поколению горькие страницы истории родного края.

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«Вечная память всем, кто отдал свои жизни во имя мира на нашей земле! Будем помнить», - заключил губернатор.