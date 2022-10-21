Михаил Ведерников: Мы делаем всё, чтобы не допустить искажения истории

Появление новой региональной даты — Дня памяти жителей деревень, сожжённых немецко-фашистскими захватчиками — это ещё один шаг большой планомерной работы, которая проводится в Псковской области по увековечиванию памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, заявил губернатор Михаил Ведерников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.
Специально к региональной памятной дате в Пскове сегодня откроют Музей истории оккупации, рассказывающий о зверствах фашистского режима через уникальные фото- и видеоматериалы, документы, письма. «Уверен, что посещение музея никого не оставит равнодушным», - подчеркнул губернатор.
«В прошлом году произошло значимое историческое событие — массовые убийства мирных жителей и военнопленных, совершённые немецко-фашистскими захватчиками на территории региона в годы Великой Отечественной войны, были признаны Псковским областным судом геноцидом народов Советского Союза», - напомнил Михаил Ведерников.
Он поблагодарил всех, кто вносит вклад в сохранение памяти о Великой Отечественной войне: тех, кто благоустраивает захоронения, собирает все свидетельства и факты о злодеяниях фашистов, ведёт поисковые работы, рассказывает подрастающему поколению горькие страницы истории родного края.
«Вечная память всем, кто отдал свои жизни во имя мира на нашей земле! Будем помнить», - заключил губернатор.