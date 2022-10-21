Общество

Память жителей сожжённых деревень почтили в Великих Луках

Память жителей сожжённых деревень почтили в Великих Луках сегодня, 22 октября. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава города Николай Козловский.

Фото здесь и далее: Николай Козловский / Telegram

«В Великих Луках прошло мероприятие, посвящённое Дню памяти жителей сожжённых деревень Это новая региональная памятная дата, которая отмечается 22 октября», - написал Николай Козловский.

У Вечного огня участники церемонии почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы.

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Ранее сообщалось, что в деревне Ланёва Гора Псковского района прошли молодёжный форум и памятный митинг, посвящённые Дню памяти жителей сожжённых деревень.