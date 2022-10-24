Назначен главврач Псковской детской областной больницы

Главным врачом Псковской детской областной клинической больницы назначили Анну Митюшкину. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.
Ранее Анна Митюшкина работала заместителем председателя областного комитета по здравоохранению, оперативным управляющим Псковской городской поликлиники. Имеет высшее медицинское образование и квалификацию врача-педиатра.
Напомним, ранее пост главного врача Псковской детской областной клинической больницы занимал Аркадий Гохман.