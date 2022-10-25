Названа средняя зарплата молодого учителя в Псковской области

Средняя заработная плата молодого педагога по региону по основной должности «учитель» составляет 20 865 рублей, по Пскову – 15 279 рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по образованию.
С учетом оплаты труда по совмещаемым должностям средняя заработная плата молодого педагога по области составляет 30 500 рублей.
Как пояснили в комитете, зарплата состоит из должностного оклада, компенсационных и стимулирующих выплат.
«За счет средств областного бюджета осуществляются ежемесячные выплаты за выполнение функций классного руководителя до 1000 рублей с учетом наполняемости классов. Кроме того, при выполнении функций классного руководителя осуществляются ежемесячные выплаты за счет средств федерального бюджета в размере 5000 рублей», – отметили специалисты.
Добавим, что молодыми считаются педагоги, имеющие стаж педагогической работы до трех лет.
Кроме того, по данным профильного комитета, сегодня в области предоставляются такие меры поддержки как: