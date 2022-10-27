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Общество

Три партии мясной продукции сняли с реализации в Псковской области

28.10.2022 16:51|ПсковКомментариев: 0

Три партии мясной продукции общим весом 3 кг сняли с реализации в Псковской области за 3 квартал 2022 года по итогам проверок Роспотребнадзора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства. 

За 9 месяцев 2022 года специалисты исследовали более 850 проб мясной и птицеводческой продукции по физико-химическим, санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим показателям. Из исследованных проб 1,7% были неудовлетворительными по физико-химическим показателям и 7,2% - по микробиологическим.

Неудовлетворительных образцов по радиологическим показателям, содержанию загрязнителей химической природы (токсичные элементы, бензпирен, нитрозоамины, пестициды и др.), содержанию антибиотиков, ГМО в ходе лабораторного контроля не выявлено.  

В ходе контрольных мероприятий наиболее частыми нарушениями законодательства, выявляемыми в сфере технического регулирования, являются: 

  • нарушение условий хранения и сроков годности мясной продукции;
  • отсутствие маркировочных ярлыков изготовителей, обеспечивающих прослеживаемость пищевой продукции;
  • реализация продукции, не соответствующей требованиям технического регламента.

За выявленные нарушения по результатам проверок виновных привлекли к административной ответственности. 

Ранее сообщалось, что по итогу контрольно-надзорных мероприятий регионального управления Роспотребнадзора в Псковской области за 9 месяцев текущего года сняли с реализации три партии хлебобулочных кондитерских изделий объёмом 2 кг. 

Теги: #Роспотребнадзор #регион60 #мясо
Источник: Псковская Лента Новостей
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