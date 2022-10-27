Общество

Российские чиновники предложили заменять матерные слова названиями насекомых-вредителей

В комитете лесного хозяйства Московской области предложили заменить нецензурные выражения на названия лесных вредителей. Там предлагают не сокращать свои выражения до слов «эй, ты».

«Как обращаться к обидчику без употребления нецензурных слов? Если вы хотите отправить человека за Можай, не ленитесь, не переходите на сленг или мат, не сокращайте до "эй, ты", а используйте красивые обращения», - цитирует ведомство «Московский комсомолец».

Также в комитете добавили, что к своему обидчику можно было бы обратиться, как в детстве: «Ах ты, жук навозный!».

Они составили топ лучших ругательств:

короед настырный,

амбарный долгоносик,

блошка капустная,

клоп сосновый,

козявка ивовая.

Кроме того, там подчеркнули, что в лесополосе обитает большое количество различных насекомых, названия которых с определенно произнесенной интонацией, «могут противника обескуражить еще до начала боя».

Ранее клинический психолог рассказал, что привычка использовать нецензурную речь во время стрессовых ситуаций поможет избавиться от негативных эмоций.