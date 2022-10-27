Общество

Псковские власти ответили на вопрос, где в областном центре бомбоубежища

Администрация города Пскова ответила на вопрос, где в областном центре находятся бомбоубежища.

«А где в Пскове бомбоубежища?» - спросила женщина на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте».

«Укрытие населения города Пскова в военное время спланировано в подвальных помещениях жилого сектора, приспосабливаемых под укрытия в период приведения в готовность гражданской обороны. В соответствии с Планом доведение информации до населения по конкретным адресам мест укрытия планируется через управляющие организации города в угрожаемый период. Спасибо за обращение!» - говорится в ответе городской администрации.