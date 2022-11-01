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Общество

Псковские призывники с безупречной репутацией отправятся служить в Росгвардию

01.11.2022 19:49|ПсковКомментариев: 1

Юноши из Псковской области будут призваны военными комиссариатами этой осенью для прохождения военной службы в воинских частях Северо-Западного округа Росгвардии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области 

Одновременно в воинских частях Северо-Западного округа Росгвардии, находящихся в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, началось увольнение в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки военной службы по призыву.

«Призываемые молодые люди пройдут тщательный отбор, включающий не только оценку состояния здоровья, профессионально-психологическое тестирование, но и изучение биографических данных - для службы в Росгвардии необходима безупречная репутация», - отметили пресс-службе ведомства.

В ходе призыва направляемым в Росгвардию военнослужащим в военкоматах будет выдана полевая форма. Она представляет собой усовершенствованный по составу ткани и дизайну вариант обмундирования, который разработан с учётом пожеланий личного состава ведомства.

Призывники не будут направляться в районы проведения специальной военной операции. Военнослужащие будут выполнять задачи по охране важных государственных объектов и обеспечению общественной безопасности в регионах Северо-Запада России. Всего из регионов СЗФО в Росгвардию будет призвано более 1,5 тысячи граждан.

Теги: #Росгвардия #Псковская область #СЗФО #призыв
Источник: Псковская Лента Новостей
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