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Общество

Ирина Белоконь возглавила УФАС России по Псковской области

01.11.2022 14:56|ПсковКомментариев: 1

Ирина Белоконь сегодня, 1 ноября, приступила к исполнению обязанностей руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства. 

Фото: пресс-служба управления ФАС России по Псковской области

Ирина Владимировна родилась 24 сентября 1977 года в Пензенской области.  

В 2004 году с отличием закончила Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, а в 2013-м - Пензенский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

В 2008 года начала работу в управлении Федеральной антимонопольной службы по Ненецкому автономному округу. 

В 2010 году была назначена на должность начальника отдела антимонопольного контроля и рекламы управления, в 2012 году – на должность заместителя руководителя-начальника отдела антимонопольного контроля и рекламы.

В ноябре 2013 года назначена на должность исполняющего обязанности руководителя Ненецкого УФАС России, с февраля 2014 года - руководителем управления.

Напомним, ранее должность руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области занимала Ольга Милонаец. 

Теги: #УФАС России по Псковской области #назначения
Источник: Псковская Лента Новостей
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