Общество

Результаты масштабных учений по гражданской обороне проанализируют в Псковской области

В полном объеме выполнили план учений по гражданской обороне в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Губернатор провел совещание с руководящим составом и работниками органов управления гражданской обороной.

«Масштабные учения по тестированию системы гражданской обороны завершены. По результатам получено много информации. В ближайшие дни будет проведен ее детальный анализ, обсуждение и сделаны выводы. В целом хочу сказать, что учения проведены на достаточно высоком профессиональном уровне. Организация и взаимодействие между всеми структурами были отработаны. Коллеги на местах в большинстве случаев также эффективно и оперативно решали все поставленные задачи», — отметил Михаил Ведерников и поблагодарил всех, кто принимал участие в организации и проведении масштабного мероприятия.

Губернатор также подчеркнул, что учения были плановыми, и никаких оснований для беспокойства нет.

«Такая обстановка — нужно быть готовым ко всему. И в этой ситуации нужно не надеяться, что у нас все будет хорошо, а знать, что все четко отработано», — заключил он.

Напомним, учения по гражданской обороне проводились в Псковской области в рамках исполнения решений регионального оперативного штаба по усилению мер безопасности в соответствии с указом президента России № 757.

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В ходе мероприятия проверили работоспособность системы гражданской обороны, готовность систем оповещения населения и состояние инфраструктуры защитных объектов на территории региона.