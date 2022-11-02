Результаты масштабных учений по гражданской обороне проанализируют в Псковской области

В полном объеме выполнили план учений по гражданской обороне в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.
Фото: пресс-служба правительства Псковской области
Губернатор провел совещание с руководящим составом и работниками органов управления гражданской обороной.
Губернатор также подчеркнул, что учения были плановыми, и никаких оснований для беспокойства нет.
«Такая обстановка — нужно быть готовым ко всему. И в этой ситуации нужно не надеяться, что у нас все будет хорошо, а знать, что все четко отработано», — заключил он.
Напомним, учения по гражданской обороне проводились в Псковской области в рамках исполнения решений регионального оперативного штаба по усилению мер безопасности в соответствии с указом президента России № 757.
В ходе мероприятия проверили работоспособность системы гражданской обороны, готовность систем оповещения населения и состояние инфраструктуры защитных объектов на территории региона.