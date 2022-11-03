Общество

Срок службы мобилизованных псковичей назвал Михаил Ведерников

Сколько будут служить призванные в рамках частичной мобилизации жители Псковской области, сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём еженедельном видеообращении.

«Срок службы мобилизованных – до завершения спецоперации», - подчеркнул глава региона.

В настоящее время регион «полностью выполнил полученное мобилизационное задание». В этой связи мероприятия частичной мобилизации прекращены.

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«В том числе это касается призыва пребывающих в запасе граждан, подготовки и вручения повесток. В дальнейшем вооружённые силы, выполняющие задачи СВО, будут комплектоваться за счёт добровольцев и контрактников», - заверил губернатор.