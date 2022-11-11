Общество

Члены профсоюза вошли в состав Совета по молодежной политике при Псковской гордуме

Члены профсоюза вошли в состав Совета по молодежной политике при Псковской городской Думе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: пресс-служба ОМСУ Пскова

Первое заседание Совета по молодёжной политике города Пскова при Псковской городской Думе состоялось 10 ноября. В нём принял участие председатель гордумы Александр Гончаренко. Он рассказал о создании консультативно-совещательного органа, его функциях и задачах.

В состав Совета вошли пять студентов-членов профсоюза. Из них – Федор Артюшков и Татьяна Калинкина являются представителями профсоюзного комитета, а Алёна Козлова - председателем профкома студентов ПсковГУ.