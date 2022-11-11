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Михаил Ведерников поблагодарил латышского исследователя за создание книги о Саласпилсе

Благодарность автору книги «Саласпилс. Забытая история» за труд по сохранению общей истории и памяти выразил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом он сообщил в своем видеобращении, опубликованном в Telegram-канале.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Далеко не все граждане Латвии разделяют русофобские взгляды. Там остается большое количество здравомыслящих людей, которые готовы бороться за правду и свою историю. В их числе – латвийский краевед, филолог и публицист Влад Богов. Он выпустил книгу "Саласпилс. Забытая история", презентация которой состоялась на днях в Пскове. Это документальная книга архивных свидетельств злодеяний немецких нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны. Автор работал над книгой 10 лет, буквально по крупицам собирая информацию. В книге он рассказывает историю самого большого концлагеря на территории Прибалтики, о его пленных и работниках», - рассказал Михаил Ведерников.

Лагерь был построен рядом с Ригой и существовал с 1941 по 1944 год. По некоторым данным, там было убито более 80 тысяч евреев из разных стран.

В книге перечислены имена более 6 тысяч людей, которые прошли через лагерь. В списке пленных – около 200 имён псковичей.

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«Хочу выразить искреннюю благодарность автору за такой важный труд по сохранению нашей общей истории и памяти. В одном из интервью он отмечал, что сегодня на месте концлагеря организован мемориал. Но информация там представлена очень однобоко и не передает того ужаса, что пережили заключенные. Мол, будни узников начинались с утренней проверки, потом они шли пить кофе и завтракать. Но нет упоминания того, что кофе было невозможно пить, а суп – есть. Сегодня, как никогда, важно сохранять и доносить до людей правду о прошлом и настоящем», - подчеркнул глава региона.