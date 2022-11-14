Общество

Псковские многодетные семьи могут вернуть деньги за борьбу с борщевиком

Комитет по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области продолжает приём заявок на компенсацию затрат на борьбу с борщевиком Сосновского от многодетных семей. Документы можно подать до 15 декабря текущего года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Возможность компенсации проработана исполнительным органом по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Это ещё одна региональная мера поддержки псковских семей, имеющих трёх и более детей, отметили в правительстве.

По всем вопросам можно обращаться по телефону: 8 (8112) 299–523 (доб. 129).

Ранее сообщалось, что в Псковской области предлагают ввести административную ответственность за зарастание земель борщевиком Сосновского. Поправки в закон «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» внёс в Собрание губернатор Михаил Ведерников.