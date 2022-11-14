Сильные осадки в виде мокрого снега ожидаются днём в Псковской области

Сильные осадки в виде мокрого снега с дождём ожидаются в Псковской области днём 15 ноября, сообщает Псковский гидрометцентр.
Преимущественно осадки в виде мокрого снега и дождя прогнозируют по северным районам региона. Возможно увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах, предупреждает МЧС.
Напомним, осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются в Псковской области и завтра, 16 ноября.
Ранее сообщалось, что в Псковской области создали запас противогололёдных материалов на весь зимний период.