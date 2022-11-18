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Анатолий Вассерман раскрыл псковичам секрет работоспособности

Депутат Государственной Думы от партии «Справедливая Россия – За правду», эрудит, участник интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» и «Своя игра» Анатолий Вассерман на встрече с псковскими студентами в рамках молодёжного научного форума «Учёный говорит» Российского общества «Знание» в Пскове 21 ноября рассказал, в чем секрет его трудоспособности, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Нет никаких секретов, мне просто повезло с наследственностью. Практически все мои родственники жили весьма долго и активно, надеюсь, я ещё 10 или 15 лет буду работать так же активно, как и сейчас», - отметил лектор.

Напомним, ранее Анатолий Вассерман назвал липой теорию парникового эффекта.

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Молодёжный научный форум «Учёный говорит» Российского общества «Знание» проходит в «Точке кипения» АСИ на базе Псковского государственного университета с 21 по 23 ноября.