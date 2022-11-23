Общество

Около 25 тысяч врачей не хватает в России, заявили в Минздраве

Дефицит кадров в сфере здравоохранения в России по врачам составляет порядка 25 тысяч, по среднему медицинскому персоналу - в пределах 50 тысяч человек, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Дефицит кадров по врачам - это около 25 тысяч человек, 25-26 тысяч, в этих пределах. По среднему персоналу - в пределах 50 тысяч. Это дефицит, который сегодня есть по отрасли», - сказал Мурашко на «правительственном часе» в Госдуме в среду.

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По словам министра, «это не критичный дефицит, но он важный», пишет «Интерфакс». Мурашко сообщил, что этот дефицит прежде всего отмечается в первичном звене в сельском здравоохранении. Это приоритетное направление.

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«В стационарах в городе, в общем, дефицита, как правило, нет. За исключением анастезиологов-реаниматологов. По ним сегодня востребованность колоссальная», - отметил он.