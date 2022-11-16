Общество

На что жалуется псковская медицина?

Проблемы очередей и кадрового дефицита в здравоохранении традиционно возглавляют топ жалоб во все инстанции, но и вопросы ремонта медицинских учреждений не уходят с повестки. Состояние некоторых больниц и поликлиник в Псковской области оставляет желать лучшего, а в некоторых удалённых деревнях обратиться за помощью попросту некуда.

Псковская Лента Новостей выяснила, какие медучреждения региона уже отремонтировали или только планируют, какое оборудование для них закупают, и где вскоре появятся ФАПы.

Здесь и далее фото комитета по здравоохранению Псковской области

Жуткое зрелище

Жительница Великих Лук возмутилась внешним видом здания детского противотуберкулезного диспансера, на который «без слёз не взглянешь». «Кто ответственный? Примите меры, отремонтируйте здание. Ведь дети - наше будущее», - негодовала женщина в группе «Подслушано Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте».

Другие подписчики согласились, что здание выглядит так, «будто само болеет туберкулёзом», и высказали опасение, что из-за такого плачевного состояния диспансер могут закрыть.

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Ответ не заставил себя долго ждать: в комитете по здравоохранению Псковской области заявили, что деньги на полную реконструкцию здания собираются выделить в 2024-2026 годах. То есть, ближайшие пару-тройку лет горожанам придётся довольствоваться тем, что есть.

Фото: «Подслушано Великие Луки» / «ВКонтакте»

В ответ на наш запрос в комитете уточнили, что запланирована модернизация всей противотуберкулезной службы Псковской области. Для этого уже сформированы проектные решения, предусматривающие приведение помещений четырех зданий ГБУЗ ПО «Противотуберкулезный диспансер» в Пскове и Великих Луках в нормативное состояние, и «перераспределение пациентов и персонала внутри медицинской организации исходя из уровня заболеваемости, чувствительности больных к возбудителю, территориального прикрепления больных».

Первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова подтвердила, что по федеральной адресной программе планируется начать работу по модернизации и капитальному ремонту противотуберкулезного диспансера. «Губернатор дал жесткое поручение отработать этот вопрос», - заявила она в эфире программы «Собственной персоной» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

При этом, уточнили в профильном комитете, «программы и мероприятия, направленные на финансовое обеспечение строительства, реконструкции, капитального ремонта и оснащения объектов противотуберкулезной службы в виде софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации из федерального бюджета, не реализуются». Сейчас формируется документация для привлечения на эти цели денег из федерального бюджета.

Масштабная работа

Другим медучреждениям повезло больше, их приводят в порядок по нацпроекту «Здравоохранение» и региональной программе модернизации первичного звена. Сейчас в регионе завершили масштабные работы в Дедовичской районной больнице, Псковской детской городской поликлинике и ГАУЗ ПО «Стоматологическая поликлиника». К примеру, в последней отремонтировали кабинеты ортопедического и терапевтического приема, кабинет дежурного врача и кабинет медицинских сестер. В помещениях обновили стены, потолки и двери.

До конца года закончится ремонт еще в трёх учреждениях - Новосокольнической и Великолукской межрайонных больницах, бывшем здании перинатального центра, которое теперь относится к Псковской городской поликлинике.

Кроме того, в Новоржевской поликлинике в этом году привели в порядок второй и третий этажи, входную группу и подсобные помещения, кровлю, систему электроснабжения.

Ремонтно-реставрационные работы проводят в главном корпусе Невельской районной больницы. Правда, здесь есть вопросы к подрядчику - на данный момент выполнены работы на 20 млн рублей, ещё на 40 млн должны сделать до февраля следующего года. По данным властей, ситуация связана с удорожанием материалов, дополнительные средства будут искать в областном бюджете.

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В 2023 году капремонт запланирован в ГАУЗ ПО «Стоматологическая поликлиника», поликлиническом отделении Гдовской районной больницы, в поликлинике и стационаре Псковской межрайонной больницы. Есть планы включить в региональную программу модернизации и Великолукскую стоматологическую поликлинику.

Впереди большой проект по больницам и школам, расположенным в приграничных районах - Печорском, Себежском, Гдовском, Пыталовском. «Поддержка правительства РФ есть, средства выделены на 2022-2024 годы. Заканчивается подготовка проектно-сметной документации, ждем положительного заключения государственной экспертизы», - рассказала Вера Емельянова.

Обилие ремонтов не может не радовать, главное, чтобы они были качественные. А не как в детской поликлинике на улице Петровской, где, по словам псковички, второй год не работает рентген-кабинет. «В нём сделали ремонт, но, видимо, некачественно, и произошло частичное обрушение», - говорится в жалобе на сайте губернатора. Заявитель просит ускорить решение этого вопроса, но ответа на момент подготовки данного материала не последовало.

«Оснащенность идет на опережение»

Параллельно в медицинские организации поставляют новое оборудование - рентгеновское, флюорографическое, реабилитационное, стерилизационное, видеоэндоскопическое, компьютерные томографы, аппараты УЗИ и ИВЛ, техника для функциональной диагностики.

Так, Псковская межрайонная больница получила дефибриллятор-монитор, комплекс суточного мониторирования ЭКГ, электрокардиографический и электроэнцефалографический комплексы, а также холодильник для хранения вакцин.

В Новосокольническую межрайонную больницу поставили тонометр внутриглазного давления и электрокардиограф, комплекс суточного мониторирования ЭКГ и комплекс для многосуточного мониторирования артериального давления, моечно-дезинфицирующую машину для гибких эндоскопов и холодильник для хранения вакцин.

Два новых стерилизатора, шкаф для хранения медикаментов и новый аппарат для СМВ-терапии теперь есть в Опочецкой стоматологической поликлинике.

Всего в этом году планировалось закупить порядка 400 единиц медицинского оборудования, большая часть уже поставлена в медучреждения. Новые аппараты получили районные и межрайонные больницы, поликлиники, в том числе стоматологические, госпиталь для ветеранов войн, областной клинический онкологический диспансер, областная клиническая больница. В 2023 году мероприятия по оснащению медорганизаций оборудованием продолжатся в рамках нацпроекта, программ развития медицинской реабилитации и паллиативной медицинской помощи.

«Оснащенность даже идет на опережение, мы не успеваем столько кадров привлечь в регион, сколько хотелось бы», - заметила Вера Емельянова.

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Кроме того, закупаются автомобили для нужд медицинских организаций. Однако жалобы на долгое ожидание врачей пока остаются. Одна из них поступила в группу комитета по здравоохранению в ВК из Бежаницкого района. У 32-летнего мужчины случился инфаркт, он испытывал мучительные боли, но скорая приехала только спустя пару часов. Грамотные действия фельдшера спасли ему жизнь, однако пациент вполне мог не дождаться помощи.

В комитете прокомментировали ситуацию следующим образом: на момент вызова бригады поста «Бежаницкий» транспортировали тяжёлых пациентов в город Великие Луки. «Для обеспечения вызова диспетчером делалось всё возможное, чтобы перенаправить ближайшую свободную бригаду из другого района. Приносим свои извинения и желаем вашему сыну скорейшего выздоровления», - говорится в ответе на обращение матери пациента.

Самый проблемный вопрос

Оказание помощи на селе — традиционно один из самых проблемных вопросов. Возможным способом решения проблемы является строительство фельдшерско-акушерских пунктов. В некоторых деревнях они находятся в аварийном состоянии, в других же вовсе отсутствуют.

ФАП в деревне Лычево Великолукского района

В сентябре на сайте главы региона появилось обращение по поводу ФАПа в деревне Чурилово Пустошкинского района. По словам заявителя, в помещении «ужасно холодно, раздевать ребёнка совсем нет желания». Кроме того, женщина обратила внимание на прогнившие полы и деревянные рамы, прорванную трубу. Она уверена, что в таких условиях невозможно работать и лечить людей, причем в ремонте помещения нет смысла, так как оно находится в аварийном здании.

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко ответила, что включение данного ФАПа в региональную программу «Модернизация первичного звена здравоохранения» пока находится на рассмотрении. По её словам, «в настоящее время вопрос медицинского обслуживания жителей деревни Чурилово решается через выездные формы работы». С графиком работы мобильной медицинской бригады можно ознакомиться в интернете.

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В этом году по указанной программе велось строительство 43 фельдшерско-акушерских пунктов. По официальным данным на 9 ноября, работы продолжались на 15 ФАПах. Общий процент готовности этих объектов составлял порядка 60%. Власти констатировали, что темпы строительства нужно наращивать.

При этом Вера Емельянова выразила уверенность, что основная часть работ завершится до конца этого года, а запуск новых ФАПов в эксплуатацию состоится в начале 2023-го. Она пояснила, что потребуется время на оформление документов и создание всех условий для работы объектов.

«Все необходимые меры по претензионной работе приняты, были объективные причины, связанные с удорожанием данного проекта. Правительством области приняты соответствующие решения, мы надеемся, что срыва не произойдет, и это направления нацпроекта мы завершим достойно», - подчеркнула первый вице-губернатор.

Кроме того, в регионе продолжается установка модульных ФАПов - в 2022 году приобрели 21 быстровозводимую конструкцию. Объекты будут расположены в 7 районах: Великолукском, Гдовском, Опочецком, Печорском, Порховском, Стругокрасненском и Псковском. Работы также обещают закончить до наступления Нового года, а в 2023-м продолжить активную деятельность в этом направлении.

Работы - непочатый край. Далеко не все здания больниц и поликлиник соответствуют современным требованиям, многие морально устарели и требуют капитального ремонта, дооснащения и, конечно же, притока кадров. А жители удалённых деревень, тем временем, мечтают хотя бы о ФАПах, чтобы не ездить к врачу за тридевять земель.

Ульяна Ловыгина