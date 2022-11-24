Общество

Название нового парка на дальнем Завеличье согласовали в Пскове

Новый парк на дальнем Завеличье в Пскове будет носить название «Парк в честь 300-летия прокуратуры России». Такое решение депутаты городской Думы приняли в ходе очередной 5-й сессии, которая проходит сегодня, 25 ноября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Полагаю, что наименование парка будет нашей благодарностью всем сотрудникам прокуратуры, которые ежедневно защищают права и свободы граждан, интересы общества и государства», - выступил на сессии начальник управления культуры администрации Пскова Дмитрий Яковлев.

Он напомнил, что в марте прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2022 году 300-летия российской прокуратуры. В свою очередь губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал поручение совместно с прокуратурой Псковской области и региональным управлением архитектуры и градостроительства разработать и утвердить концепцию парка в честь 300-летия прокуратуры России.

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Депутат Татьяна Пасман обратилась к спикеру с вопросом о том, как при согласовании названия учли рекомендации, вынесенные после рассмотрения аналогичного вопроса на сессии городской Думы предыдущего, шестого созыва.

Напомним, 22 июня в ходе очередной 67-й сессии Псковской городской Думы депутаты не смогли согласовать название нового парка на дальнем Завеличье. Многие из них тогда высказались против присвоения парку названия в честь надзорного ведомства, аргументируя это, в частности, сомнительной привлекательностью подобного названия для туристов, а также «неоднозначностью» истории прокуратуры России.

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В ответ Дмитрий Яковлев отметил, что в общественную комиссию по упорядочению названий улиц, присвоению имен муниципальным учреждениям и обоснований при установке памятников, памятных знаков и мемориальных досок в городе Пскове не поступало предложений по другим названиям данного парка. Кроме того, по его словам, депутаты Псковской городской Думы провели опрос в социальных сетях, по результатам которого большинство респондентов поддержали название «Парк в честь 300-летия прокуратуры России».

После на сессии выступил ветеран надзорного ведомства, который рассказал о важности работы органов прокуратуры.

На сессии присутствовали 20 депутатов из 25, 19 из них поддержали предложение назвать общественную территорию «Парком в честь 300-летия прокуратуры России», 1 проголосовал против.