Общество

Михаил Ведерников поблагодарил матерей за любовь и заботу

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил матерей с Всероссийским Днем матери, который отмечают сегодня, 27 ноября. Свое поздравление он опубликовал в Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников

Глава региона отметил, что матери воспитывают детей, закладывая в них самые важные качества – честность, ответственность, трудолюбие, смелость, любовь к своей стране и к своей малой Родине. Они также дарят счастливое детство малышам и всю свою жизнь охраняют их от печалей и бед.

«Желаю всем мамам самого крепкого здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни. Пусть ваши семьи всегда будут полны любви и достатка, а дети радуют своими успехами – всегда, независимо от их возраста. Спасибо за вашу любовь и заботу», - прокомментировал Михаил Ведерников и опубликовал фотографию со своей матерью.