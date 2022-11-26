Общество

Морозы до -14°C придут в Псковскую область

Синоптики ожидают сохранения зимней и морозной погоды в Псковской области на этой неделе до 4 декабря. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Мы ожидаем сохранения морозной погоды. Вторая половина недели и выходные дни должны быть, по предварительному прогнозу, холоднее, чем первая половина недели. С 2 декабря температура может понижаться от -9°C до -14 °C , дневные температуры тоже низкие – от -5°C до -10°C. Пока сохраняется зимний характер погоды», - рассказала Тала Нещадимова.

Синоптик отметила, что осадки в виде снега продолжатся.