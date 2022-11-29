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Общество

Дяденька, когда закончится ремонт?

30.11.2022 10:41|ПсковКомментариев: 0

Подходит к концу непростой 2022 год. Завершают его и школы Псковской области, на долю 33 из которых нынче выпало большое счастье и большая проблема в одном лице — капитальный ремонт.

Какие уникальные приспособления появились в псковской школе после ремонта за почти 50 миллионов рублей? Как лицеисты отпразднуют окончание строительных работ? Удалось ли исполнить все мечты школьников? От теплоузла до новой кровли псковский Лицей экономики и основ предпринимательства №10 осмотрел корреспондент Псковской Ленты Новостей.

 

Лицей мы посетили в то время, когда рабочие добавляли последние штрихи и готовили предоставить здание целиком и полностью уже заждавшимся школьникам. «Дяденька, ну когда же закончится ремонт?» – этот вопрос в первом полугодии здесь звучал чаще, чем просьбы дать списать.

 
Крыльцо и фасад любого здания — это, как известно, его лицо. И отремонтированное лицо школы №10 просто не узнать. Здесь не только обновили ступеньки и каменную решетку-опору. В школе появились совершенно нетипичные новые двери. Прозрачное стекло позволяет видеть все, что происходит на улице. В то же время, закрываются они достаточно плотно, чтобы не выпускать тепло из холла.

Сам холл представляет собой дизайнерским образом оформленное пространство. Главными «креативщиками» при оформлении выступили члены детского самоуправления лицея, а также его руководство. Еще в конце прошлого года 10-классники, которых не тревожило ни минувшее ОГЭ, ни предстоящее ЕГЭ, озаботились тем, чтобы нанести с помощью малярной ленты разметку рисунков на все стены родной школы.

В скором времени стены с авторским декором украсит эмблема школы, и тогда каждый старшеклассник сможет гордиться личным вкладом в завершенный облик учебного заведения.

Что ж, направляемся вглубь школы.

Импровизированную экскурсию директор лицея №10 Ольга Федорова начала со спортзала. Кстати, здесь их два - «стационарный» и «приспособленный». Если в первом все без исключения школьники учатся играть в волейбол и баскетбол, занимаются челночным бегом и выполняют нормативы, то второй можно назвать специализированным.

Сюда ребята приходят на дополнительные занятия по хореографии, а кроме того, в нем проходят уроки для самых маленьких.

В большом спортзале благодаря ремонту удалось полностью обновить систему вентиляции. Стены выкрасили в незаурядные яркие цвета, а старые доски на полу заменили современным ровным покрытием. Старые батареи тоже заменили новыми — теперь прорывы можно ожидать только в спортивных успехах детей, а не в системе отопления.

Изменения произошли и в тренерской, и в комнате для хранения инвентаря. Здесь появились новые двери и новая же мебель. А инвентарную скоро заполнят недавно закупленные мячи, скакалки, гантели и прочее, прочее.

 

Выведенный в спортзал динамик дает звонок: начинается перемена.

Рядом со спортивным залом появилось настоящее чудо, о котором (кажется) мечтал в школьные годы любой из нас — питьевой фонтан. Освежиться и утолить жажду здесь может абсолютно каждый. Без СМС и регистрации.

За углом расположилась секретная дверь. Школьников за нее, конечно, не пускают, однако это не делает помещение за ней менее важным для их жизни. Это полностью модернизованный теплоузел, который обеспечивает обогрев школы.

 

Тут-то и раскрывается одно из главных (хотя и не заметных с порога) достижений лицея №10 в вопросе ремонта. Нет, здесь не только заменили окна и покрасили стены. Лицей пережил полную реновацию, от нижних отопительных помещений до самой крыши (здесь рабочие изготовили настоящий «пирог» из самых разнообразных материалов и впервые установили водосточные трубы). Теперь школьникам не придется выбирать, что держать в тепле — голову или ноги.

Здесь же, на первом этаже, за мощной противопожарной дверью (которые поставили в ходе ремонта на каждом этаже) приглушенно резвятся младшеклассники. Их рекреации с яркими стенами и классами похожи на отдельный мир. Здесь всё своё — и гардероб с новым рядом вешалок, и туалеты.

 

Кстати, именно санитарные комнаты в школе заслуживают особого внимания. Здесь провели перепланировку пространства, выложили стены плиткой, установили новые унитазы и кабинки, а напротив — раковину. Да, всего одна, зато какая — рассчитанная сразу на троих человек. Длинную раковину из искусственного камня с откосом изготавливали специально по заказу лицея №10. Такая вытянутая форма без ограничений позволит ученикам начальной школы мыть руки с удобством и без опаски залить пол и всю туалетную комнату. Чуть позже рядом появятся электросушители для рук.

Заглянув в каждый класс на первом и втором этажах, увидим новые (пока еще даже неисписанные и с необорванными крючками) парты, разноцветные стены и еще пахнущие деревом шкафы для учебников и пособий. Всего здесь открыли в новом цвете и свете 12 учебных кабинетов.

 

Поднимаемся на верхние этажи здания по пожарной лестнице. И с ней не все так просто. Лестница выкрашена в ярко-розовый цвет — не случайно. «Есть свои тонкости. При эвакуации яркий красный или розовый цвет способствует ускорению процесса», - рассказала директор лицея. Лестница в другом крыле школы стала своеобразным «зеленым коридором» к безопасности на случай пожара. И да, ее выкрасили именно в зеленый цвет.

Поднимаемся на второй этаж, заглядывая в новые витражные окна. Здесь совмещенная с актовым залом столовая (не самое удобное, но почему-то крайне распространенное решение при строительстве школ в советские годы было). В огромном помещении обновили потолок — теперь на него смотреть совсем не страшно, а дети принимают пищу в хорошо освещенном пространстве.

И, наконец, настало время для главной гордости школы. Она находится на самом верхнем этаже, скажем так, на пике Эльбруса. Это магнитно-грифельная доска во всю стену. Ольга Федорова подчеркнула: такой доски она не видела ни в одной школе региона, а десятый лицей сам ждал ее около 20 лет.

 

Кстати, новая стена-доска станет одной из главных «фишек» большого праздника, который школьники готовятся провести после завершения ремонта. Renovation & Education (обновление и образование — ред.) - так будет называться школьный концерт, по завершении которого каждый класс сможет оставить частичку своего мелового творчества на магнитно-грифельной доске.

Вопрос капитального ремонта школ упал как снег на голову директорам учебных заведений. Многим, в том числе и директору школы №10, пришлось примерить на себя роль первопроходца. Проблемы с подрядчиками, больные вопросы сроков ремонта, постоянный поиск компромиссов между детьми и родителями — все это легло тяжким грузом на плечи руководителей образовательных организаций.

Однако, как отмечает Ольга Федорова, это стоило того. Теперь десятилетиями не видевший ремонта лицей заживет обновленной жизнью, а дети смогут грызть гранит науки в современных (а главное — комфортных!) условиях.

Екатерина Иванова, фотографии Александра Елисеева

Теги: #псков #модернизация #образование
Источник: Псковская Лента Новостей
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