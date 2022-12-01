Общество

Иван Грибов: Социальные вопросы в Псковской области носят болезненный характер

Социальная направленность в работе прокуратуры Псковской области остаётся в приоритете. Об этом прокурор Псковской области Иван Грибов сообщил в эфире программы «Обратный отсчёт» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы стоим на защите простых людей, для нас важно то, что волнует людей, и где их права нарушаются. В приоритете нашей работы социальные вопросы, они у нас в регионе носят болезненный характер. У нас и население есть, которое небольшие доходы имеет, и пенсионеры есть. И когда их права нарушаются, мы должны реагировать», - сказал Иван Грибов.

В частности, прокуратура в течение 2022 года добивались пересчёта населению платежей за услуги ЖКХ. По словам прокурора, псковичам удалось вернуть порядка 150 тысяч рублей.

Также сотрудники ведомства работали с вопросами обеспечения граждан льготными лекарствами, подачей водоснабжения и другими.