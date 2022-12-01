Иван Грибов: Социальные вопросы в Псковской области носят болезненный характер

Социальная направленность в работе прокуратуры Псковской области остаётся в приоритете. Об этом прокурор Псковской области Иван Грибов сообщил в эфире программы «Обратный отсчёт» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
В частности, прокуратура в течение 2022 года добивались пересчёта населению платежей за услуги ЖКХ. По словам прокурора, псковичам удалось вернуть порядка 150 тысяч рублей.
Также сотрудники ведомства работали с вопросами обеспечения граждан льготными лекарствами, подачей водоснабжения и другими.