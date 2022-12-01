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Общество

Все срезы жизни общества находятся в поле зрения прокуратуры — Иван Грибов

01.12.2022 16:38|ПсковКомментариев: 0

Все срезы жизни общества находятся в поле зрения прокуратуры, поэтому надзорное ведомство работает со всеми возникающими вызовами. Об этом прокурор Псковской области Иван Грибов сообщил в эфире программы «Обратный отсчёт» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Объём работы у нас увеличивается, и мы его отрабатываем. Прокуратура всё равно будет принимать участие во всём, что возникает. Все срезы жизни нашего общества находятся в поле нашего зрения. Если возникнут вопросы, будем ими заниматься. И никуда мы не денем социально-экономические вопросы», - отметил Иван Грибов.

Прокурор напомнил, что в начале пандемии коронавируса прокуратура занималась вопросами начисления выплат врачам, во время прививочной кампании - работой с нежелающими вакцинироваться. На сегодняшний день, по его словам, большой объём вопросов лежит в сфере мобилизации и проведении специальной военной операции.

Пресс-портрет
Грибов Иван Владимирович Прокурор Псковской области
Теги: #регион60 #прокуратура
Источник: Псковская Лента Новостей
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