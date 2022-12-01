Все срезы жизни общества находятся в поле зрения прокуратуры — Иван Грибов

Все срезы жизни общества находятся в поле зрения прокуратуры, поэтому надзорное ведомство работает со всеми возникающими вызовами. Об этом прокурор Псковской области Иван Грибов сообщил в эфире программы «Обратный отсчёт» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Прокурор напомнил, что в начале пандемии коронавируса прокуратура занималась вопросами начисления выплат врачам, во время прививочной кампании - работой с нежелающими вакцинироваться. На сегодняшний день, по его словам, большой объём вопросов лежит в сфере мобилизации и проведении специальной военной операции.