Общество

Иван Грибов: Я очень жестко спрашиваю с прокуроров

Какие изменения происходят в прокуратуре Псковской области, рассказал прокурор региона Иван Грибов в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«У нас очень большие перемены внутри состава прокуратуры: районные прокуроры поменялись, меняется состав, работники. Кто-то увольняется, кому-то следует охватить другое направление, где-то, я считаю, что надо работника поставить. Мне нести ответственность за результаты, и мои решения будут такими, чтобы я знал об эффективности деятельности прокуратуры. Есть перемены в нашей внутренней кухне, и главные перемены идут от генерального прокурора», - прокомментировал Иван Грибов.

По его словам, приоритет прокуратуры - в достижении реального результата, в решении проблемы, за которую берутся сотрудники. «Я очень жестко спрашиваю с прокуроров, если они взялись за дело и не добились результата», - добавил гость студии.