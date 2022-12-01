Общество

Псковский археолог представил коллегам опыт организации школы у деревни Горожане

«Научно-практический форум по итогам проведения археологических школ» открылся в Великом Новгороде 1 декабря. Псковскую область на нём представил начальник отдела полевых исследований и камеральной обработки Археологического центра региона Александр Михайлов, сообщает Telegram-канал «Псковская археология».



Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская археология»

«Наш коллега Александр Валерьевич Михайлов принял участие в его работе как один из лучших руководителей проекта с опытом археологической школы на торгово-ремесленном поселении X-XI веков у деревни Горожане в Псковской области, ярком памятнике эпохи викингов на Северо-Западе», - рассказали археологи.

Школа проводится каждое лето при поддержке фонда «История Отечества» и финансовой поддержке правительства Псковской области.

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«Вместе с Александров Валерьевичем в форуме принимают участие наши волонтёры, внёсшие большой вклад в работу школы и экспедиции. Поздравляем коллег с признанием заслуг и надеемся на возможность продолжить работу археологической школы и волонтёрского лагеря на памятнике, который хранит ещё много загадок», - добавили археологи.