Общество

Гимназию №29 на улице Юбилейной официально зарегистрировали в Пскове

Гимназия №29 на улице Юбилейной в Пскове получила статус юридического лица. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Гимназия №29 получила статус юридического лица. Распоряжения о назначении руководителя пока ещё нет, назначение состоится ориентировочно в декабре», - рассказали в администрации.

Ранее сообщалось, что кандидатом на должность директора учреждения является Елена Синёва.

Напомним, школа рассчитана на 825 мест. Несколько классов начальной школы начнут занятия в январе-феврале 2023 года, в полном объёме школа начнет функционировать с 1 сентября 2023 года.

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Приём заявлений в первый класс в новой школе начнётся 1 апреля.

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Школа строится по нацпроекту «Образование» и призвана сократить вторую смену. Учебное заведение приспособлено для обучения детей с ОВЗ. Здание оборудовано пандусом, лифтом для маломобильных граждан, подъемниками, помещения и дверные проемы соответствуют требованиям «Доступной среды».

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В школе будет функционировать универсальный профиль - с курсами внеурочной деятельности и дополнительного образования пожарно-спасательной направленности (класс МЧС) и гражданско-патриотической направленности, класс «Кадеты»; технологический профиль - с углублённым изучением математики, информатики, естественных наук.