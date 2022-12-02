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Общество

Стартовал приём заявок на конкурс промороликов «Новогодний Псков»

02.12.2022 16:37|ПсковКомментариев: 0

Объявлен конкурс промороликов «Новогодний Псков». В нём могут принять участие жители города и учащиеся учреждений профессионального образования в сфере туризма. Об этом глава города Борис Елкин сообщил в своём Telegram-канале. 

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Принимаем видеоролики в формате mp4 длительностью не более 3 минут. Ролик должен привлекать внимание потенциальных туристов, быть оригинальным и запоминающимся, отражать туристический потенциал Пскова и особенности посещения города зимой: интересные фотолокации и пространства, экскурсии и программы», - рассказал Борис Елкин.

Подать заявку можно до 20 декабря. Победителя определят 25 декабря.

Подробнее об условиях конкурса и правилах подачи заявки можно узнать по ссылке.

Ранее сообщалось, что Псков украсят к Новому году до 21 декабря. 

Теги: #Новый год #конкурс #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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