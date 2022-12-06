Общество

Помощь Бериславскому району оказывается не в ущерб псковичам — Михаил Ведерников

Псковская область продолжает оказывать помощь подшефному Бериславскому району Херсонской области, при этом поддержка оказывается не в ущерб псковичам. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в программе «Обратный отсчёт» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы продолжаем оказывать помощь, просто она сейчас (по понятным причинам) не привязана к территории, но с людьми мы на связи», - сказал Михаил Ведерников.

В частности, сегодня актуализируются списки, чтобы на Новый год дети из Бериславского района получили подарки от правительства Псковской области.

«Мы предлагаем воспользоваться федеральным сертификатом и переехать к нам, в Псковскую область, у кого это желание есть. Открыты пункты временного размещения, если люди выехали из Бериславского района, и им негде находиться, пожалуйста, мы примем. Ну, и адресная помощь — её тоже никто не отменял. Плюс кто ещё не получил помощь с получением гражданства и федеральных выплат, эта работа в плановом режиме идёт», - рассказал губернатор.

Большую часть помощи, по словам главы региона, Псковская область оказывает Бериславскому району за счёт внебюджетных источников: «Если говорить о нагрузке на бюджет, большую часть вопросов мы стараемся решить за счёт внебюджетных источников. Бюджет тоже есть, но это не те цифры, чтобы переживать, что это будет в ущерб псковичам, это не так», - заключил Михаил Ведерников.