Общество

Владимир Кузь: Бюджетные деньги не должны идти на борьбу с борщевиком на частной земле

Бюджетные деньги не должны идти на борьбу с борщевиком на частной земле. Такое мнение заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов, заместитель директора по производству ООО «СпецДор 60» Владимир Кузь выразил в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Депутаты Псковского областного Собрания на сессии 24 ноября приняли в двух чтениях законопроект, предусматривающий штрафы за непроведение собственниками и арендаторами земельных участков мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского.

«Почему бюджет должен тратить деньги, чтобы уничтожать большевик на чьей-то земле? Поэтому мы будем собирать штрафы, и на эти штрафы будем уничтожать большевик. Это же нормально. Люди должны ухаживать за своими участками, они их купили, они должны их содержать. Ни в какие ворота не лезет, когда дети с ожогами от большевика, как так? Поэтому я считаю, что это сыграет позитивную роль, и на руку будет в борьбе с этим злостным растением», - сказал Владимир Кузь.

Напомним, предусматривается наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 тысяч до 3 тысяч рублей; на должностных лиц - от 5 тысяч до 10 тысяч рублей; на юридических лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.