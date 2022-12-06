Владимир Кузь: Бюджетные деньги не должны идти на борьбу с борщевиком на частной земле

Бюджетные деньги не должны идти на борьбу с борщевиком на частной земле. Такое мнение заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов, заместитель директора по производству ООО «СпецДор 60» Владимир Кузь выразил в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Депутаты Псковского областного Собрания на сессии 24 ноября приняли в двух чтениях законопроект, предусматривающий штрафы за непроведение собственниками и арендаторами земельных участков мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского.
Напомним, предусматривается наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 тысяч до 3 тысяч рублей; на должностных лиц - от 5 тысяч до 10 тысяч рублей; на юридических лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.