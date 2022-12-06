Общество

План по вакцинации от гриппа в Псковской области выполнили на 76,5%

План по иммунизации населения Псковской области против гриппа выполнен на 76,5%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В эпидемиологическом сезоне 2022-2023 годов иммунизации против гриппа в Псковской области подлежат 373 150 человек, в том числе 72 000 детей и 301 150 взрослых. Планируемый охват населения прививками против гриппа составляет 60,8% от численности населения.

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На текущий период привито 285 586 человек, что составляет 46,6% от численности населения области или 76,5% от плана.