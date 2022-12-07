Общество

Фракция ЛДПР в региональном парламенте рекомендовала увеличить финансирование на освещение улиц

Фракция ЛДПР в Псковском областном Собрании депутатов рекомендовала увеличить финансирование на освещение улиц в населенных пунктах региона. Об этом с заседания согласительной комиссии по проекту областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, которая проходит сегодня, 7 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Это сказывается и на криминогенной ситуации», - заметил лидер фракции ЛДПР, координатор регионального отделения партии Антон Минаков.

Вице-губернатор, председатель финансового комитета Татьяна Баринова указала на то, что в проекте закона о бюджете региона на 2023 году уже предусмотрен значительный рост средств на эти цели. Предусмотрено 385 млн 969 тысяч рублей по муниципальным образованиям. «Особенно увеличение коснулось Пскова и Великих Лук. Псков - более 32 млн, Великие Луки - более 22 млн рублей», - сказала она.

«Вопрос на контроле, он системный. Вернемся к нему в первом квартале 2023 года», - резюмировал вице-спикер, председатель парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков.