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Волчата из пушкиногорского «Зоограда» Мрак и Сумрак отрастили «зимние шубки». ВИДЕО

Волчата из пушкиногорского «Зоограда» Мрак и Сумрак отрастили «зимние шубки». Об этом сообщается в Telegram-канале Ленинградского зоопарка.

Видео: Telegram-канал Ленинградского зоопарка

«Только посмотрите, какие роскошные "зимние шубки" отросли у наших волчат Мрака и Сумрака! На иллюстрациях в детских книжках обычно именно лиса – обладательница пышного хвоста, а у серого он – несколько куцый. Однако в жизни хвосты волков едва ли уступают лисьим по густоте и длине шерсти», - рассказали в зоопарке.

Также волки совершенно не мёрзнут в петербургских широтах зимой, отметили сотрудники.

«Маленькие хищники Мрак и Сумрак радостно встретили этот снежный декабрь. Волчата ещё не взрослые, но стремительно растут с каждым днём. Они много-много гуляют по своему вольеру, играют друг с другом, роют снежные ямки, могут прилечь вздремнуть прямо на снегу, а могут зайти в свой крытый домик и поваляться в сене. Не мёрзнет волчий хвост», - заключили в зоопарке.