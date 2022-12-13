Общество

Анастасия Повторейко о заболеваемости ОРВИ: Мы сейчас уже на эпидподъеме

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями продолжает увеличиваться в Псковской области. Об этом в беседе с корреспондентом ПЛН FM (102.6 FM) сообщила депутат Псковского областного Собрания, главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы, главный внештатный пульмонолог региона Анастасия Повторейко.

«В области, действительно, продолжает увеличиваться заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями. Превышение эпидпорога зарегистрировано во всех возрастных группах: дети до 2 лет – 14,4%, дети от 3 до 6 – 11, 7%, от 7 до 14 – на 73%, у взрослых – 83,5%. В 90% случаях выявляются различные вирусы. Я напоминаю, что мы делаем всю респираторную панель, поэтому видим и пневмовирусы, и всевозможные риновирусы. Но первые места сейчас заняли два самых опасных респираторных вируса: это вирус гриппа H1N1 – свиной грипп и SARS-CoV-2 , то есть ковид», – рассказала Анастасия Повторейко.

Как заметила пульмонолог, заболевания имеет схожую картину, но различны по тактике лечения.

«Не имеется перекреста в сопутствующих препаратах, которые были при ковиде и к которым уже привыкли. Болеют дети до 5 лет, болеют беременные. Последние две недели неуклонный рост количества обращений как в детские, так и во взрослые приемные. Выходные были очень активные – до 30 обращений, до 30 госпитализированных», – продолжила она.

На сегодняшний момент в инфекционной больнице находится 76 детей, уточнила Анастасия Повторейко.

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«Я напоминаю, что наш взрослый корпус рассчитан на 60 коек. Мы уже были вынуждены в большом корпусе, благо у нас там есть педиатрическая лицензия, развернуть детское отделение. В Великих Луках чуть меньше, но тоже обращаемость есть. Взрослые болеют также достаточно тяжело, особенно пациенты с хроническими заболеваниями, невакцинированные пациенты от гриппа. Ситуация набирает обороты. Мы сейчас уже на эпидподъеме», – подытожила она.

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Анастасия Повторейко рекомендовала лицам с хроническими заболеваниями и беременным минимизировать контакты на массовых мероприятиях и носить маски.