Общество

Депутаты областного Собрания выражают соболезнования родным и близким Жанны Малышевой

Псковское областное Собрание депутатов выражает глубокие соболезнования в связи со скоропостижной смертью депутата регионального парламента пятого созыва, экс-председателя областного комитета по культуре Жанны Малышевой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Жанна Малышева. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Безвременно оборвалась жизнь искреннего и деятельного человека. Главной чертой Жанны Малышевой было неравнодушие, и это качество, где бы она ни работала и чем бы ни занималась, прежде всего, определяло её выбор и поступки. Трудовой путь начала как руководитель детского творческого коллектива, затем возглавила великолукский городской Дом культуры, более десяти лет руководила Великолукским драматическим театром. В марте 2012 года была избрана депутатом Великолукской городской Думы, а уже через пять месяцев вошла в состав депутатского корпуса областного Собрания, получив вакантный партийный мандат "Единой России"», - напомнили депутаты.

В своей депутатской деятельности Жанна Малышева всегда руководствовалась стремлением помочь людям, вниманием к их проблемам и чаяниям, эти же принципы оставались для неё главными при переходе в исполнительную власть, когда в 2014 году она приняла предложение возглавить областной комитет по культуре и досрочно сложила депутатские полномочия, подчеркнули в парламенте.

«Жанна Малышева прожила короткую, но яркую жизнь и оставила заметный след на родной земле. Добрая память о ней навсегда сохранится в наших сердцах», - добавили в областном Собрании.