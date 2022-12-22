Депутаты областного Собрания выражают соболезнования родным и близким Жанны Малышевой

Псковское областное Собрание депутатов выражает глубокие соболезнования в связи со скоропостижной смертью депутата регионального парламента пятого созыва, экс-председателя областного комитета по культуре Жанны Малышевой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.
Жанна Малышева. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
В своей депутатской деятельности Жанна Малышева всегда руководствовалась стремлением помочь людям, вниманием к их проблемам и чаяниям, эти же принципы оставались для неё главными при переходе в исполнительную власть, когда в 2014 году она приняла предложение возглавить областной комитет по культуре и досрочно сложила депутатские полномочия, подчеркнули в парламенте.
«Жанна Малышева прожила короткую, но яркую жизнь и оставила заметный след на родной земле. Добрая память о ней навсегда сохранится в наших сердцах», - добавили в областном Собрании.